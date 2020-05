Majówka w Wuhan. Miliony turystów

Wydział kultury i turystyki prowincji Hubei (stolicą jest Wuhan) poinformował, że w okresie świąt majowych (trwają w Chinach od 1 do 5 maja) prowincję odwiedziło ponad 7,3 mln turystów. Z kolei branża turystyczna odnotowała dochody w wysokości 2,45 mln juanów (równowartość 345 mln dolarów).

Chińska agencja news.cn podaje, że branża turystyczna niegdyś najbardziej dotkniętej epidemią koronawirusa Covid-19 prowincji w Chinach powraca do życia. 2 maja zniesiono tam "najwyższy" poziom zagrożenia epidemicznego - został obniżony do "średniego". W środę uczniowie w Wuhan wróciły do średnich i zawodowych szkół. Podczas lekcji mają obowiązek zakładania maseczek i rękawiczek.