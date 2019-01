Sprawa Asii Bibi. Czy Polska się interesuje prześladowanymi chrześcijanami?

Wszystko wskazuje na to, że Polska, dobra werbalnie w obronie chrześcijan za granicą, nie zaproponowała schronienia Asii Bibi. Pakistańska katoliczka, skazana przed dziewięciu laty na śmierć za obrazę islamu, uzyska azyl w Kanadzie.

W Polsce są pakistańscy chrześcijanie, którzy uzyskali status uchodźcy. W zeszłym roku – jak powiedział „Rzeczpospolitej” rzecznik Urzędu do spraw Uchodźców Jakub Dudziak – było dwanaście takich przypadków.







Nadmierny rozgłos medialny według MSZ

Czy Polska oferowała azyl Asii Bibi? Ministerstwo Spraw Zagranicznych uchyliło się od odpowiedzi na to pytanie, po pięciu godzinach przemyśleń przysłało wymijającą odpowiedź. Nie odezwał się na razie odpowiadający za sprawy Azji wiceminister Maciej Lang.



Odpowiedź Biura Prasowego MSZ brzmi w całości tak: "Sytuacja Asii Bibi jest od dłuższego czasu przedmiotem uwagi i zainteresowania władz zarówno Polski, jak i innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Należy natomiast nadmienić, że ze względu na dobro tej niezmiernie wrażliwej sprawy, która dotyczy bezpieczeństwa nie tylko samej Asii Bibi i członków jej rodziny, ale także wielu innych osób, w tym obywateli państw europejskich przebywających obecnie w Pakistanie, wśród których są również obywatele RP, niewskazane jest prowadzenie rozważań na ten temat na forum publicznym, szczególnie, gdyby miał temu towarzyszyć nadmierny rozgłos medialny."



Jak pisaliśmy kilka godzin temu, organizacja „Catholics in Pakistan” potwierdziła nam, że Asia Bibi jeszcze dzisiaj wyleci do Kanady. Wczoraj Sąd Najwyższy w Islamabadzie ostatecznie uwolnił Asię Bibi od zarzutu bluźnierstwa i zezwolił na opuszczenie kraju. W ten sposób kończy się trwająca dekadę (od momentu uwięzienia) walka o uratowanie biednej pakistańskiej wieśniaczki, która w muzułmańskim kraju głosiła wyższość Jezusa Chrystusa nad prorokiem Mahometem.



W Kanadzie od kilku dni są już córki 48-letniej Asii Bibi. Wczoraj media kanadyjskie podawały, że tamtejsze MSZ jest gotowe na zapewnienie pakistańskiej chrześcijance bezpieczeństwa i przyznanie azylu. Po październikowym wyroku uniewinniającym premier Kanady Justin Trudeau potwierdził agencji AFP, że prowadzi rozmowy z rządem Pakistanu, ale ze względu na to, że „sprawa jest bardzo delikatna”, odmówił podania szczegółów.





Pakistańczycy w Polsce

W przeciwieństwie do MSZ informacji i to bardzo szybko udzielił "Rzeczpospolitej" Urząd do spraw Cudzoziemców.



Dzięki temu wiemy, że Polska w zeszłym roku przyznała status uchodźcy 14 obywatelom Pakistanu (wnioski złożyło 42, z tego 26 dostało decyzje odmowne, byli też tacy, co nie czekali i wyjechali do krajów Europy Zachodniej).



Jak wyjaśnił "Rzeczpospolitej" rzecznik Urzędu Jakub Dudziak, prawie wszyscy Pakistańczycy, którzy uzyskali u nas schronienie, to właśnie chrześcijanie. Dokładnie dwanaście osób.

Pozostałe dwie to wyznawcy ruchu reformatorskiego w łonie islamu Ahmadija, który narodził się w Pakistanie w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, ale jest tam nielegalny i prześladowany (jak w wielu innych krajach muzułmańskich).



Pozwolenie na pobyt w Polsce ma natomiast 1400 obywateli Pakistanu, 60 procent z nich wydano w województwie mazowieckim - wynika z przekazanym nam danych Urzędu do spraw Cudzoziemców. Zdecydowana większość ma zezwolenia na pobyt czasowy, do trzech lat. I prawie wszyscy są młodzi.

