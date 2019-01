Silna eksplozja w Paryżu. Są ofiary śmiertelne

Wybuch nastąpił rano przy ulicy Trevise, w pobliżu ruchliwej ulicy La Fayette, w kamienicy gdzie mieści się piekarnia. Według świadków eksplozję poprzedził pożar. W okolicznych budynkach z okien wyleciały szyby. Wskutek wybuchu zawalił się stop między piekarnią a pierwszym piętrem budynku.

"Wyleciały wszystkie okna, a drzwi wypadły z futryn. Dzieci były przerażone" - opowiadała portalowi leMonde.fr mieszkanka pobliskiej kamienicy, którą przez balkon ewakuowali strażacy. "Spaliśmy. Obudził nas straszny wybuch. Myśleliśmy, że to trzęsienie ziemi - opowiada inna.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA