Trening jest podobny do zakochania

Do zakochania jeden… trening

48 proc. Polaków jest przekonanych, że dobrym miejscem na „miłość od pierwszego wejrzenia” jest klub fitness. - Biorąc pod uwagę dane z raportu MultiSport Index 2019 w klubach fitness i siłowniach potencjalnie swoją drugą połówkę może odnaleźć prawie 5 milionów Polaków – dodaje dr Adam Waszkowski.

Według teorii psychologii społecznej naszą uwagę i sympatię zyskują osoby, które kierują się podobnymi wartościami. Jeśli dbamy o zdrowie i jesteśmy aktywni fizycznie, to właśnie na siłowni zwiększają się szanse poznania kogoś, kto ma podobne nawyki i aspiracje. Dodatkowo większą sympatią darzymy osoby, które spotykamy regularnie.

- Warto być jednak uważnym, by sportowej euforii nie pomylić z zakochaniem. Gdy jesteśmy po treningu sportowym, znajdujemy się w stanie fizycznego pobudzenia – nasze serce bije szybciej, poprawia się krążenie i wydzielają się te same hormony, które pojawiają się w stanie zakochania. Jeśli w takiej sytuacji naszą uwagę zwróci przystojny mężczyzna czy atrakcyjna kobieta, zgodnie z teorią Schachtera, możemy podświadomie pomylić źródło naszego pobudzenia, przypisując je zamiast treningowi fizycznemu, napotkanej osobie – dodaje dr Robert Kowalczyk.

Jak to możliwe? Okazuje się, że stan zakochania i aktywność fizyczną łączy podobna chemia mózgu. – Kiedy ruch sprawia nam przyjemność, aktywizują się te same obwody mózgu, co w stanie zakochania. Możemy zaobserwować podniesioną aktywność jądra półleżącego – struktury mózgowej, która powoduje, że jest nam dobrze – mówi dr Paweł Boguszewski, neurobiolog.

Istotne są również te obszary mózgu, które się deaktywizują – zarówno w zakochaniu, jak i w aktywności fizycznej wykonywanej dla relaksu, zwalnia praca ciała migdałowatego – struktury odpowiedzialnej za wykrywanie zagrożenia i lęk. Mniej się boimy. W wyniku rytmicznego ruchu czy zauroczenia obniża się też aktywność kory przedczołowej – zmniejszają się nasze zdolności analitycznego myślenia i wykrywania potencjalnych zagrożeń.

-Zwiększa się za to stężenie neuroprzekaźników, czyli substancji chemicznych takich jak: dopamina i endorfiny, które odpowiadają za uczucie szczęścia. Przy długotrwałych związkach miłosnych do pełnego obrazu dołączają takie neurohormony jak oksytocyna i wazopresyna, odpowiedzialne za tworzenie trwałych więzi. Nie wykluczone, że to dzięki nim równie chętnie zakochujemy się w aktywności fizycznej. Podobieństwo odczuwania efektów aktywności fizycznej i zakochania to dobra informacja także dla singli, którzy dzięki treningom mogą poczuć przysłowiowe motylki w brzuchu – dodaje dr Paweł Boguszewski.