Pełna mobilizacja służb na warszawski protest AFP

Do Warszawy ściągane są bardzo duże siły - około 1500 policjantów z kraju (mają być zakwaterowani w warszawskich hotelach, w pomieszczeniach oddziałów prewencji i innych) oraz ponad tysiąc żandarmów, w mobilizacji są także stołeczni policjanci głównie z prewencji oraz służb kryminalnych. To ok. połowa sił, jakie obstawiają Marsz Niepodległości 11 listopada.