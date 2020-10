Ks. Sowa: Zależało im na poszanowaniu życia? Mieli pięć lat

- Złe drzewo nie może wydawać dobrych owoców - jest napisane w Piśmie. To się stosuje do całej akcji jaką przeprowadził PiS i zależny od niego Trybunał Konstytucyjny - ocenił duchowny.

- Jeśli tak bardzo by im zależało na poszanowaniu prawa do życia, mieli już pięć lat na to, by takie zmiany przeprowadzić. To weryfikuje niestety ich intencje. Te niestety moim zdaniem nie były i nie są dobre - dodał ks. Sowa.

- Prawda jest taka, że mamy do czynienia z cynizmem politycznym, z cynizmem posuniętym do granic - stwierdził duchowny.

Sytuację na polskich ulicach ks. Sowa nazwał "rewolucją kulturową", która "będzie bardzo niekorzystna dla społeczeństwa".