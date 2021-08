Niezdrowa konkurencja imprez biegowych w Małopolsce

W dniach 3–5 września miłośnicy biegów stawią się w Krynicy-Zdroju, by wziąć udział w święcie swojej dyscypliny. W tym mieście od kilkunastu lat organizowany był Festiwal Biegowy, jedna z największych imprez tego typu w Polsce. Jednak tym razem zamiast Festiwalu Biegowego organizowana jest tam impreza o mylącej nazwie Europejski Festiwal Biegowy. Z kolei festiwal, który gościł w Krynicy, przeniósł się do innego uzdrowiska: Piwnicznej. Lokalne media piszą więc o podróbce i pytają o przejrzystość finansowania imprezy.

Zamieszania wokół biegów w uzdrowisku by nie było, gdyby nie zmienne losy słynnego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Było ono organizowane w tym mieście od 1992 r., jednak w ubiegłym roku z powodu pandemii przeniosło się do Karpacza. Zbiegło się to z wygaśnięciem wieloletniej umowy o współpracy z samorządami z Krynicy i województwa. Organizator forum zdecydował, że do Karpacza przeniesie się ono na najbliższe lata. Tam odbędzie się już w tym roku.

Ten oryginalny organizowany był po zakończeniu forum w Krynicy. Nie przeniósł się do Karpacza z powodu trudności w ułożeniu tam tras biegowych. Jego termin w Piwnicznej to 10–12 września, tydzień po imprezie w Krynicy. Obie miejscowości znajdują się w tym samym powiecie, więc podbierają sobie uczestników.

Po co robić mu konkurencję? Dawid Gleń, rzecznik małopolskiego urzędu marszałkowskiego, tłumaczy to chęcią promocji Krynicy jako miejsca do uprawiania sportu. Zauważa też, że w tym mieście planowane są biegi górskie podczas Igrzysk Europejskich w 2023 r. – Wspieranie EFB to nic innego jak przygotowanie Krynicy-Zdroju do przyjęcia biegaczy z 50 krajów europejskich i rozegrania tej dyscypliny podczas igrzysk – mówi.