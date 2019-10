Wiosna mogłaby utworzyć swój klub w Sejmie. Razem - koło

Taki podział mandatów oznacza , że Razem mogłoby utworzyć w Sejmie swoje koło (potrzeba do tego trzech posłów), a Wiosna mogłaby stworzyć własny klub (do tego potrzeba 15 posłów).

Z Partii Razem do Sejmu dostał się Adrian Zandberg (polityk, który osiągnął najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów Lewicy do Sejmu), a także Maciej Konieczny, Marcelina Zawisza, Magdalena Biejat, Daria Gosek Popiołek i Paulina Matysiak. Razem w wyborach do PE startowało z własnej listy i uzyskało wówczas 1,24 proc. głosów.

Z kolei spośród posłów Lewicy, którzy weszli do Sejmu, 17 związanych jest z Wiosną. To: Robert Obaz, Krzysztof Śmiszek, Gdula, Maciej Gawkowski, Joanna Scheuring-Wielgus (startowała z list Wiosny do PE), Monika Pawłowska, Anita Kucharska-Dziedzic, Hanna Gill-Piątek, Anita Sowińska, Paweł Krutul, Beata Maciejewska, Marek Rutka, Wanda Nowicka (startowała z list Wiosny do PE), Maciej Kopiec, Monika Falej, Małgorzata Prokop Paczkowska i Katarzyna Kotula.

Wiosna w wyborach do PE startując osobno uzyskała 6,06 proc. głosów co przełożyło się na trzy mandaty.