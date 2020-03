Policja o zakazie wychodzenia: Surowe konsekwencje będą wyciągane natychmiast

"Będziemy egzekwować te przepisy"

W TVN24 rzecznik Komendy Głównej Policji był pytany, jak policjanci będą egzekwować nowe przepisy. - Myślę, że jeśli będzie duży przekaz informacyjny, jeżeli do tych osób dotrze, że nie mogą poruszać się na mieście, nie mogą wychodzić sobie na ławkę, nie mogą się gromadzić w grupkach, to to będzie mniej pracy dla policjantów i dla innych służb mundurowych. A dzięki temu, jeżeli będzie tej roboty mniej, damy sobie radę, aby to wszystko opanować - powiedział inspektor Mariusz Ciarka.

- Myślę, że damy sobie radę, jestem przekonany o tym, że będziemy egzekwować te przepisy, które wejdą w życie już od jutra i że policjanci, najpierw podając komunikaty jak mamy się zachować, a następnie egzekwując już konkretne przepisy będą wypełniać swoje zadania służbowe - dodał.