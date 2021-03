Zmiana zawodu czy specjalizacji to długotrwały i niełatwy proces

O ile wiosną zeszłego roku 36 proc. pracowników uczestniczących w sondażu Pracuj.pl zastanawiało się w związku z pandemią nad zmianą zawodu lub specjalizacji, o tyle w lutowej ankiecie ta grupa powiększyła się do 40,5 proc. Indywidualne powody, dla których ludzie chcą zmienić wykonywany zawód, to zwykle brak satysfakcji z wynagrodzenia, znużenie obecną pracą czy też chęć sprawdzenia się w nowych obszarach. Z kolei pandemia uświadomiła nam, że konieczność przebranżowienia może też wymusić rynek pracy. Lockdowny, które na długi czas zablokowały całe branże, spowodowały, że część osób nie jest w stanie podjąć zajęcia w wyuczonym czy wymarzonym zawodzie.

Ważne są tu też informacje o tendencjach, które determinują sytuację na rynku pracy w bliższej czy dalszej przyszłości. Obecnie niewątpliwie kluczowy jest trend do automatyzacji i cyfryzacji całego życia społeczno-gospodarczego. To wymaga zresztą od wszystkich, nie tylko tych, którzy myślą o zmianie zawodu, ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Po określeniu, w jakim zawodzie czy branży widzielibyśmy się w przyszłości, przechodzimy do następnego kroku. – Trzeba wykonać audyt swojej kandydatury: zdefiniować swoje mocne strony, umiejętności, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Następnie porównać to, co już mamy, z tym, czego brakuje do zdobycia wymarzonego stanowiska – podpowiada Jastrzębska. – Taka analiza powinna nam też wskazać, jakie specjalizacje są w zasięgu ręki – mówi Żydek.