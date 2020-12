17-latek z zarzutami. Odpowie za atak na kolegę w ośrodku w Rewalu

W piątek wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Rewalu został odwieziony do szpitala z raną kłutą biodra. Był przytomny.

Jak przekazywał w sobotę podkomisarz Zbigniew Frąckiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, do incydentu " doszło na terenie jednego z młodzieżowych ośrodków wychowawczych w powiecie".

Ratownicy medyczni zostali wezwani do Rewala. Przytomnego 15-latka z raną kłutą biodra przewieziono do szpitala. Według nieoficjalnych informacji najprawdopodobniej doszło do bójki między wychowankami.