Nocny pościg w Częstochowie. Padły strzały

Do scen niczym z filmów akcji doszło w nocy. Jak podaje RMF ok. godziny 1 w nocy policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę peugeota. Ten jednak nie zatrzymał się, dlatego mundurowi ruszyli za nim w pościg, do którego włączył się drugi radiowóz.

