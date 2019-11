Stargard: Wyrok w zawieszeniu za wjechanie w tłum ludzi

Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Auto uderzyło w krawężnik, a następnie wpadło na barierki, za którymi stał tłum ludzi. W wyniku zdarzenia osiem osób zostało poszkodowanych, w tym kilka ciężko. Kierującemu postawiono zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, w związku z czym groziła mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Damian M. przyznał się do spowodowania wypadku, odmówił składania wyjaśnień. W areszcie spędził miesiąc, po wpłaceniu kaucji odpowiadał z wolnej stopy. Chciał dobrowolnie poddać się karze 11 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata, na co nie zgodziła się prokuratura, która podkreślała, że oskarżony nie zachował ostrożności, nie dostosował prędkości do panujących warunków oraz celowo wyłączył w samochodzie system antypoślizgowy.

Według świadków, feralnego dnia na pl. Wolności miały się odbywać nielegalne "zawody driftowe". Damian M. twierdził, że nie brał w nich udziału.