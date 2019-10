Polski sędzia z trybunału w Hadze odmówił spotkania z Dudą

Prezydent Andrzej Duda podczas ostatniej podróży do Holandii został zaproszony na spotkanie z przewodniczącym MTK, nigeryjskim sędzią Chile Eboe-Osuji. Na spotkanie to zaproszenie otrzymał również Piotr Hofmański, ale z niego nie skorzystał.

- Nie szanuję postawy, którą reprezentuje głowa państwa. Uznałem, że mój udział – chociaż byłem zapraszany do udziału w spotkaniu – nie jest niezbędny - mówił.

W rozmowie z RMF FM Hofmański tłumaczył, że jego stosunek do reformy sądownictwa przeprowadzonej przez PiS jest krytyczny i od dawna znany, więc nie miał ochoty na spotkanie z prezydentem.

Pytany, czy nie obawia się zarzuty o polityczne zaangażowanie odpowiedział, że są sytuacje, w których milczeć nie wolno, a sytuacja w kraju i sytuacja polskich sędziów boli go.

Hofman dodał, że jest sędzią międzynarodowym w instytucji powołanej do sądzenia osób podejrzanych o najcięższe zbrodnie. Uważa, że odwiedzanie tak szacownej instytucji przez "prezydenta RP, czy osobę, która nie bardzo rozumie ideę państwa prawa, nie bardzo ideę niezawisłości sędziowskiej pojmuje, jest niestosowne".

Sam szef MTK Chile Eboe-Osuji wspomniał na spotkaniu z Andrzejem Dudą o obawach dotyczących niezawisłości polskich sądów, wyrażanych przez "ważne ciała i funkcjonariuszy" i wyraził nadzieję, że Polska będzie w pełni respektować wyrok TSUE, jaki zapadnie w listopadzie, dotyczący legalności powołania nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wskazanej przez jej członków Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Rzecznik prezydenta Bartosz Spychalski stwierdził, że nie dziwi go, iż nie doszło do spotkania prezydenta z prof. Hofmańskim, bo w takich spotkaniach nie biorą udziału sędziowie pochodzący z tego samego kraju, co delegacje, a prezydent spotkał się z polskimi pracownikami administracji MTK.