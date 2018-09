Szwecja: Będzie rewizja osobista przed egzaminami na studia 123RF

Rewizja osobista – oto, co czeka uczestników pisemnych egzaminów na uczelnie. Rząd zamierza to wprowadzić , by zapobiec szachrajstwom. Sprawa jest poważna, bo oszustwa przybrały formę zorganizowanej przestępczości.