Treblinka: ruszają prace badawcze

To zaledwie kilka z setek lub tysięcy osób, których ciała do dzisiaj znajdują się w masowych grobach. Są tam też szczątki m.in. mieszkańców Sokołowa Podlaskiego, Romów, być może jeńców włoskich oraz Żydów. Naukowcy mają np. listę rozstrzelanych w tym miejscu ok. 130 osób z jednego z transportów z Pawiaka.

To miejsce wyjątkowe, bo do dzisiaj nieprzebadane. I znajduje się obok dawnego obozu zagłady Treblinka II, czyli drugiego po Auschwitz-Birkenau obozu zagłady w Europie, a także największego cmentarza Polaków na świecie. Śmierć poniosło tam ponad 900 tys. Żydów, głównie polskich.

W międzynarodowym zespole, którym kieruje dr Ossowski, znajdują się m.in. antropolog prof. Kate Spradley z Texas State University, która prowadzi w USA jedną z tzw. farm trupich, archeolog prof. Marek Jasiński z Norwegian University of Science and Technology w Trondheim czy brytyjska archeolog sądowa dr Caroline Sturdy Colls ze Staffordshire University.

Dlaczego mają miejsce takie „dyplomatyczne" zabiegi? To kompromis po sytuacji, którą obserwowaliśmy na wiosnę tego roku. Na kilka dni przed rozpoczęciem planowanych ekshumacji zostały one odwołane. Stało się tak, gdy sprawą zainteresował się amerykański Departament Stanu USA, który wysłał do polskiej ambasady w Waszyngtonie list z pytaniem o zakres ekshumacji. Okazało się, że o planowanych pracach nie wiedzieli przedstawiciele żydowskich środowisk, którzy zwykle nie zgadzają się na ekshumacje, argumentując to prawem religijnym.