Jacek Nizinkiewicz: Niespokojne życie Jarosława Kaczyńskiego

Pożar w Zjednoczonej Prawicy udało się ugasić, ale prezes PiS ma więcej problemów niż przerost ambicji szefa Solidarnej Polski. Głosowanie w sprawie ustawy o ochronie zwierząt obnażyło słabość Jarosława Kaczyńskiego. Prezes nie jest już tak silny jak dawniej. Nie boi się go nie tylko SP, która prowadzi samodzielną politykę, stojącą często w sprzeczności z narracją PiS, ale również Porozumienie Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu, a część posłów PiS zagłosowała inaczej, niż życzył sobie prezes, mimo wcześniejszej próby zdyscyplinowania posłów. Kaczyńskiemu stawiają się już nawet członkowie własnej partii. To niepokojący sygnał na przyszłość. Posłowie PiS, jeśli chcą walczyć o swoją podmiotowość w partii, to lepszej okazji niż najbliższe trzy lata bez wyborów nie będą mieli. Każdy z nich ma zagwarantowaną pracę w parlamencie do końca kadencji i mogą dyktować Kaczyńskiemu warunki. Zdeterminowani mogą przejść na stronę Ziobry lub Gowina. A ziobryści już ruszyli na łowy.

