Liderzy cyfryzacji spotkają się na Forum e-Zdrowia

Tegoroczna edycja forum, tym razem odbywającego się w formie zdalnej, ponownie zaprezentuje punkty widzenia ekspertów, reprezentujących zarówno stronę rządową i samorządową, jak i środowiska pacjentów, lekarzy oraz dostawców świadczeń zdrowotnych i technologii. Porozmawiają oni m.in. o przyspieszonej transformacji cyfrowej, jakiej sprzyjają trudne czasy pandemii, oraz o kierunkach rozwoju e-zdrowia.

Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację w obszarze zdrowia na świecie, a we wszystkich grupach interesariuszy znacząco wzrosła świadomość znaczenia i wykorzystania e-zdrowia. Jego rozwiązania okazują się skuteczne, w wielu przypadkach umożliwiając zapewnienie zdalnej opieki zdrowotnej, co przyczynia się do obniżenia ryzyka zakażenia koronawirusem. Wprowadzanie kolejnych rozwiązań e-zdrowia daje szansę na lepszą i efektywniejszą opiekę, zwłaszcza przez zapewnienie jej ciągłości i integracji – zapowiadają organizatorzy.