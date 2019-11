Morawiecki i Ziobro stracą wpływy w spółkach Skarbu Państwa

Jagiełło nie jest jedynym przyjacielem Morawieckiego, który może pożegnać się ze stanowiskiem. Z naszych informacji wynika, że rozważana jest też dymisja Pawła Borysa kierującego Polskim Funduszem Rozwoju. To spółka powołana w 2016 r. do finansowania nowych przedsięwzięć gospodarczych, która brała m.in. udział w repolonizacji Banku Pekao. O zażyłości Pawła Borysa z premierem świadczy to, że w 2017 r. był typowany do zastąpieniu Morawieckiego w fotelu ministra finansów.