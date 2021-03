Prof. Maliszewski: Nowy Ład może przyciągnąć młodych wyborców

Prof. Maliszewski wyjaśnia, że dziesięć filarów programu Nowy Ład, który zostanie zaprezentowany 20 marca, dotyczy w większości najważniejszych aspektów życia społeczno-gospodarczego.

– W odróżnieniu od „Piątki Kaczyńskiego” można powiedzieć, że pierwsza kadencja to były programy służące wyrównywaniu nierówności. Programy społeczne będą kontynuowane, ale wydaje się że podczas drugiej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy większy nacisk będzie kładziony na programy rozwojowe – mówi. Prof. Maliszewski podkreśla, że ważnym elementem nowego programu będzie stymulacja inwestycji, co zdaniem gościa audycji może wpłynąć na „przełamywanie barier z samorządowcami”.



– Nowy Ład jest wizją na przyszłe lata, ale długofalowo na całą dekadę rozwoju Polski. Zawiera elementy z Krajowego Planu Odbudowy. KPO to zestaw projektów, które mają charakter dopracowany i konkretny oraz mieszczą się w celach, które wyznaczyła Unia Europejska – wyjaśnia.



– Narodowy Program Szczepień jest realizowany sprawniej niż winnych krajach, jest szansa na to, żeby podobnie jak w Wielkiej Brytanii, USA czy w Izraelu, także zobaczyć efekt wymierny w postaci wracania do normalności. Ta wizja nie jest tak daleka, ale pamiętajmy że czeka nas trzecia fala i szczyt, ale brzeg jest widoczny – dodaje prof. Maliszewski.