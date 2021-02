Koronawirus w Polsce. Czy hotele zostaną otwarte 15 lutego? Odpowiedź rzecznika rządu

- To jest projekt wielopoziomowej komunikacji kolejowej, połączonej z nią komunikacji drogowej. Oczywiście z CPK w postaci lotniska, ale wszystkie szprychy komunikacyjne kolejowe odgrywają tu kluczową rolę - mówił o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego rzecznik rządu.

- CPK będzie wybudowany za kilka lat. To nie jest tylko projekt tylko lotniczy - a nawet przede wszystkim to nie jest projekt lotniczy - mówił Müller.

Rzecznik był też pytany o to kiedy rząd przedstawi decyzje ws. dalszego obowiązywania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią w Polsce.

- Ta decyzja ma być komunikowana jutro po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego - poinformował.

- Nie ma jednomyślności w tym zakresie - i w samej Radzie Medycznej, i wśród członków samego zespołu - tak rzecznik odpowiedział na pytanie o to, czy rząd podejmie decyzję o otwarciu po 14 lutego hoteli.

- Jesteśmy przygotowani na to, że do trzeciej fali może dojść. Dlatego decyzja by cały czas mieć w zapasie szpitale tymczasowe, rezerwowe - mówił również rzecznik.

- Sytuacja w tej chwili jest taka, że kierunek zmian (dotyczących obostrzeń) nie jest tak oczywisty jak jeszcze kilka dni temu. Zaostrzanie jest wykluczone - zaznaczył. - Czekamy na dane z dzisiaj - dodał wskazując, iż 3 lutego zaobserwowano "wyhamowanie trendu" spadku liczby zakażeń w Polsce.