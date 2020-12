Adam Bielan: Nie będzie kary dla Solidarnej Polski

Bielan liczy, że do takich sytuacji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy nie będzie dochodziło w przyszłości. - Czasem w wyjątkowych sytuacjach w różnych parlamentach takie kryzysy mają miejsce - komentował.

Europoseł pytany był również o to, czy stanowisko Zbigniewa Ziobry nie doprowadziła do osłabienia pozycji polskiego rządu. - Groźba weta i fakt, że nasi partnerzy po drugiej stronie stołu negocjacyjnego uwierzyli, że my naprawdę możemy nie podpisać się pod tymi ustaleniami - przynajmniej na grudniowym szczycie - w oczywisty sposób wzmacniała pozycję pana premiera Mateusza Morawieckiego i cieszę się, że on tę mocną pozycję wykorzystał w negocjacjach - powiedział.