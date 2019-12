Bankier Putina i jego kochanka: Samolot, jacht i willa w Moskwie

Zdradził Central Park

Wszystko przez ławeczkę w nowojorskim Central Parku z napisem „Andrey Kostin. Don't forget we are of the same blood. I love you. Nailya 2015". Koszt takiego wyznania miłości zaczyna się od 10 tys. dolarów. Kostin to prezes zarządu państwowego rosyjskiego banku VTB. Kim więc jest Nailya? Szef FBK udał się do administracji Central Parku i bez najmniejszego problemu otrzymał listę darczyńców za 2015 rok. Znalazł wśród nich Nailyę Asker-Zade, dziennikarkę stacji Rossija 1.