Pięć lat bez Borysa Niemcowa

To był ostatni wywiad, którego udzielił w swoim życiu jeden z najodważniejszych krytyków Władimira Putina. Kilka godzin później, tuż przed północą, został zamordowany na Dużym Moście Moskworeckim, gdy wracał do domu. Morderca pod murami Kremla podszedł do niego od tyłu i oddał sześć strzałów w plecy. Oskarżonych o to zabójstwo skazano na wieloletnie wyroki więzienia (od 11 do 20 lat).

– Na początku śledztwo rzeczywiście było prowadzone, ale później wszystko robiono po to, by jak najszybciej przekazać sprawę do sądu. Moi koledzy, którzy badali tę sprawę, są przekonani, że do Niemcowa strzelał Biesłan Szawanow, który został zamordowany podczas zatrzymania w Groznym. Z kolei Zaur Dadajew, który siedzi za to w więzieniu, miał alibi. Pytań do śledztwa jest bardzo dużo – mówi „Rzeczpospolitej" Aleksandr Czerkasow, szef moskiewskiego centrum obrony praw człowieka „Memoriał".