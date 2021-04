Rosyjski MiG-31 eskortował amerykański samolot zwiadowczy

Agencja podała, że myśliwiec wrócił do macierzystej bazy po tym, jak amerykański samolot oddalił się od granicy Federacji Rosyjskiej.

"Załoga rosyjskiego myśliwca zidentyfikowała cel powietrzny jako strategiczny samolot rozpoznawczy RC-135 Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i eskortowała go nad wodami Oceanu Spokojnego" - czytamy w cytowanym przez Interfax komunikacie dowództwa Floty Oceanu Spokojnego.

"Lot myśliwca został przeprowadzony w ścisłej zgodności z międzynarodowymi zasadami użytkowania przestrzeni powietrznej" - oświadczyła strona rosyjska.

MiG-31 to naddźwiękowy ciężki myśliwiec przechwytujący, zdolny do jednoczesnego namierzania do dziesięciu celów powietrznych.

RC-135 to amerykański samolot zwiadowczy, przeznaczony do rozpoznania fotograficznego i elektronicznego.