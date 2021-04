Nawalny umiera? Rzeczniczka: W jego stanie to kwestia dni

Żona Nawalnego Julia przekazała, że przez ten czas opozycjonista schudł już 9 kilogramów.

Czworo lekarzy, w tym osobista lekarka Nawalnego Anastazja Wasiliewa, napisało do funkcjonariuszy więzienia z prośbą o pozwolenie na pilną wizytę.

Having received test results we, the doctors of Alexey Navalny, address the head of Federal Penitentiary Service. Due to critical state of health of Alexay Navalny we express our concerns and our readinness to enter into discussion followed by consilium. 1/ pic.twitter.com/cRG2fkq9yk — ??????? ????????? ?????????? (@DrAnastasy) April 17, 2021

W liście, który dr Vasilyeva zamieściła na Twitterze, eksperci stwierdzili, że potas we krwi Aleksieja Nawalnego osiągnął „krytyczne poziomy”. - Oznacza to zarówno upośledzenie funkcji nerek, jak i to, że w każdej chwili mogą wystąpić poważne problemy z rytmem serca - alarmują.



Poziom potasu we krwi wyższy niż 6,0 mmol (milimoli) na litr zwykle wymaga natychmiastowego leczenia. Wyniki badań krwi Nawalnego, które uzyskali jego prawnicy, wykazały, że miał 7,1.



Lekarze wezwali funkcjonariuszy więzienia do natychmiastowego zbadania Nawalnego, biorąc pod uwagę badania krwi i niedawne zatrucie Nowiczokiem, z którego Nawalny leczony był w Niemczech.

Do lekarzy dołączyło również ponad 70 znanych pisarzy, artystów i naukowców, którzy podpisali list wzywający prezydenta Putina do zapewnienia Nawalnemu odpowiedniej opieki medycznej.



List został opublikowany w The Economist i francuskiej gazecie Le Monde i zawierał m.in. podpisy aktorów Jude'a Lawa, Ralpha Fiennesa i Benedicta Cumberbatcha, autorki "Harry'ego Pottera" JK Rowling i reżysera Kena Burnsa.



Prezydent USA Joe Biden powiedział w sobotę dziennikarzom, że leczenie Nawalnego w kolonii karnej jest niewystarczające i niewłaściwe. W marcu wywiad USA stwierdził, że za atakiem Nowiczokiem na opozycjonistę stoi rosyjski rząd. Administracja Bidena nałożyła ostatnio kolejne sankcje na Moskwę, w tym zdecydowała o wydaleniu 10 dyplomatów. Moskwa w ramach retorsji uczyniła to samo.