Współpracownik Nawalnego: Ma kłopoty ze zdrowiem

Wołkow zaznaczył także, że nagłe pogorszenie się stanu zdrowia Nawalnego "nie może nie budzić wielkiego niepokoju”. Jego zdaniem może przebywać on w więziennym szpitalu, i jest to ukrywane.

Prawnicy Nawalnego mieli spotkać się z nim w środę. Po niemal czterech godzinach od ustalonego terminu spotkania, nadal nie dopuszczono ich do opozycjonisty.

Skazany na 3,5 roku kolonii karnej Aleksiej Nawalny informował w połowie marca w mediach społecznościowych, że przewieziono go do "obozu koncentracyjnego". IK-2 w Pokrowie to obóz jeniecki, znany z trudnych warunków, w jakich przebywają więźniowie.