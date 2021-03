W łagrze, w którym siedzi Nawalny, "nic o takim nie wiedzą"

Rozmówczyni „Rzeczpospolitej” odmówiła odpowiedzi na kolejne nasze pytania, np. czy to prawda, że w łagrze stosują niedozwoloną presję psychologiczną na więźniów. – Proszę zajść na naszą stronę internetową, tam są wszystkie informacje – powiedziała i rzuciła słuchawką.

Łagier w Pokrowie rzecz jasna nie ma własnej strony internetowej. Rozmówczyni chodziło o stronę Wydziału Federalnej Służby Więziennej obwodu włodzimierskiego (w tym obwodzie, 100 kilometrów na wschód od Moskwy, znajduje się Pokrow). Ale z niej nie dowiemy się, czy w IK 2 stosuje się nacisk na więźniów.

Formalnie łagier nazywa się IK-2, czyli Isprawitielnaja Kołonia 2 (Kolonia Poprawcza 2). Znany jest w rosyjskim środowisku prawniczym oraz kryminalnym z ostrego przestrzegania wszelkich regulaminów. Przekonał się o tym Aleksiej Nawalny, który jeszcze w Moskwie został zakwalifikowany przez służbę więzienną do grupy „skłonnych do ucieczki”. W praktyce oznacza to, że w ciągu dnia musi co dwie godziny meldować się strażnikowi.

Znacznie gorzej jest w nocy. Co godzina z głośnika w celi rozlega się głos: „Uwaga, kontrola” po czym wchodzi strażnik i budzi więźniów, sprawdzając czy są na sali. Obecność odnotowuje w specjalnym kajeciku. Cała ta procedura uniemożliwiająca więźniom sen i stosowana jest jako rodzaj psychicznej tortury - w celi bowiem znajduje się kamera monitoringu.

Nawalny jeszcze w areszcie przesyłowym zaczął skarżyć się na ostre bóle pleców. W łagrze doszło do tego drętwienie prawej nogi. Nie wiadomo, czym są spowodowane dolegliwości: czy koniecznością siedzenia z opuszczoną głową i rękoma założonymi na plecy (więźniowie tak spędzają większość dnia) czy może są to skutki ubiegłorocznego otrucia Nowiczkiem. Więzienny lekarz przepisał mu tylko dwie tabletki Ibuprofenu dziennie. Klawisze uniemożliwili nawet przekazanie karteczki, na której jeden z moskiewskich lekarzy narysował ćwiczenia jakie opozycjonista powinien wykonywać jako rehabilitację.

„Jego nie tylko nie leczą, ale realizują świadomą strategię (jak największego) podrywania jego zdrowia” – napisał na Twitterze adwokat Nawalnego Wadim Kobziew, któremu udało się uzyskać widzenie z Nawalnym.

„Demonstracyjnie nie dostawał żadnej pomocy medycznej (…) Co, oczywiście doprowadziło do komplikacji zdrowotnych i teraz stracił czucie w prawej nodze. (…) W takim tempie wkrótce potrzebne mu będą kule” – dodał.