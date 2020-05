Szaman, który chciał przepędzić Putina, trafił do szpitala psychiatrycznego

62-letni Gabyszew wyruszył z rodzinnego Jakucka w marcu zeszłego roku. Chciał dojść do Moskwy, by „przepędzić demona”. – Demonem jest Putin. Przyroda go nie lubi. Tam, gdzie on się pojawia, potem są jakieś kataklizmy – przyroda w ten sposób oczyszcza się – mówił. Po drodze dołączali do niego przypadkowi ludzie, pod koniec towarzyszyło mu kilkanaście osób.

Poniżej dalsza część artykułu