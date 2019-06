Szczyt G20: Dlaczego Putin przyjechał z własnym kubkiem?

- To dlatego, że ciągle pije herbatę z tego termosu - tłumaczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z rosyjską agencją prasową RIA Novosti.

Putin nawet toasty wznosił przy pomocy własnego naczynia - np. stukając się nim z prezydentem USA Donaldem Trumpem, dzierżącym w ręku kieliszek. Ten ostatni jednak wcale nie pił wina - zdaniem dziennikarzy w jego kieliszku znajdowała się cola lub podobny napój gazowany.

