Jakość ważna także w regionach

Szpitale wojewódzkie: Lokalni liderzy stawiają na kompleksową opiekę, nowoczesne procedury i zapobieganie chorobom nie tracąc z oka komfortu pacjenta.

XVI edycja rankingu pokazuje, że po etapie inwestycji przychodzi czas na dbałość o doświadczenie pacjenta. To on staje się centrum działań liderów w województwach, którzy planując kolejne inwestycje myślą przede wszystkim o tym, jak przełożą się one na komfort chorego. Na czoło w tegorocznym zestawieniu lokalnym wysuwają się szpitale, które nie boją się odważnych decyzji i coraz częściej ze swoimi działaniami wychodzą poza teren lecznicy, prowadząc akcje zdrowotne i namawiając do badań profilaktycznych. W zestawieniu przedstawiamy laureatów pierwszego miejsca, a jeśli są nimi laureaci trzech pierwszych miejsc rankingu ogólnopolskiego – wiceliderów.

- Dolnośląskie

Szpital Miedziowego Centrum Zdrowia (MCZ) w Lubinie wyróżnia się zastosowaniem na bloku operacyjnym elementów dotykowych z miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Jako antyseptyczny, czerwony metal jest coraz powszechniej stosowany w aparaturze medycznej. Badania przeprowadzone w trzech szpitalach na zlecenie amerykańskiego Departamentu Obrony pokazały, że poziom infekcji u pacjentów na salach z elementami z miedzi przeciwdrobnoustrojowej był o 58 proc. niższy niż u pozostałych. Na wyposażeniu MCZ jest też Sola, pierwszy na świecie 1,5-teslowy aparat rezonansu magnetycznego, dopasowujący się do pacjenta i pozwalający na obrazowanie kilku obszarów ciała jednocześnie.

- Kujawsko-Pomorskie

Tuż za triumfatorem rankingu ogólnopolskiego plasuje się Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, który w tym roku wzbogacił się o nowoczesne centrum rehabilitacji. Koszt inwestycji to ok. 24 mln zł, z czego 4 mln zł pochodzą ze środków Unii Europejskiej, a znaczną część tej kwoty przeznaczono na najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny. Centrum powstało z myślą o osobach, które wymagają rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej – pacjentach po udarach czy zawałach serca i dzieciach z zaburzeniami wieku rozwojowego. Na powierzchni blisko 1,5 tys. mkw. i trzech kondygnacjach jednocześnie leczyć będzie można nawet 100 pacjentów.

- Lubelskie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, w październiku obchodził jubileusz ćwierćwiecza. Jest on jednym z największych ośrodków medycznych na Lubelszczyźnie. Leczą się tu pacjenci z całej Polski, przyciągani sławą tutejszego oddziału kardiologii, którym od 1994 r., kieruje prof. Andrzej Kleinrok. Dzięki zamojskiej kardiologii, województwo lubelskie jest liderem w realizacji programu kompleksowej opieki nad chorym po zawale serca KOS-Zawał. W zeszłym roku skorzystało z niej tu 1,7 tys. osób, co stanowi 42,5 proc. wszystkich pacjentów z Lubelszczyzny, u których w 2018 r. rozpoznano ostry zespół wieńcowy.

- Lubuskie

Wielospecjalistyczny SPZOZ w Nowej Soli wyróżnia oddział kardiologii, uznawany za jeden z najlepszych w kraju. Pod względem liczby zabiegów oddział wyprzedza duże ośrodki medyczne, jednocześnie zostawiając w tyle lubuskie szpitale wojewódzkie. W grudniu ubiegłego roku placówka podpisała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia wysokospecjalistyczne w zakresie kardiologii przezskórnej – implantacji zastawek serca. Tym samym stała się pierwszym ośrodkiem wykonującym te zabiegi w województwie lubuskim. Pacjentki cenią także tutejszy oddział ginekologiczno-położniczy, posiadający trzeci, najwyższy stopień referencyjności i przyjmujący pacjentki w stanach zagrożenia życia ich albo ich dzieci.

- Łódzkie

Pod koniec listopada w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otwarto edukacyjną salę do podawania leków dożylnych dla chorych na stwardnienie rozsiane. Ma ona nie tylko zwiększyć komfort i bezpieczeństwo podczas kilkugodzinnego podania leku, ale rozwijać świadomość, edukację i motywację pacjentów do dalszej walki z chorobą. W połowie roku, po 17 latach, z funkcji dyrektora placówki zrezygnował prof. Piotr Kuna, który w ramach grantu Innovative Medicines Initiative zajmie się badaniami związanymi z zachorowaniami na cukrzycę, miażdżycę i choroby układu oddechowego, odpowiadającymi za ponad 80 proc. zgonów w Europie. Rocznie szpital przyjmuje ok. 420 tys. pacjentów.

- Małopolskie

Oddział Neonatologiczny Szpitala Powiatowego w Chrzanowie wzbogacił się w nowoczesny, mobilny aparat RTG dla noworodków. Wcześniej szpital otrzymał od WOŚP inkubatory, fotele dla matek oraz sprzęt do badania słuchu noworodków. To czyni tutejszą neonatologię jedną z najnowocześniejszych w regionie. Szpital znalazł się wśród liderów mimo zadłużenia, szacowanego na ok. 6,5 mln zł. Pod koniec października rada powiatu chrzanowskiego zatwierdziła program naprawczy szpitala na lata 2019–20 21.

- Mazowieckie

W oddalonym o 71 km od Warszawy szpitalu w Makowie Mazowieckim leczą się pacjenci z całego Mazowsza. Ostatnio placówka pozyskała fundusze unijne na dwa programy walki z otyłością i chorobami kręgosłupa wśród dzieci – „Zdrowie smakuje" i „Zdrowy kręgosłup". Pierwszy skierowany jest do uczniów mających problemy z nadwagą, drugi ma eliminować u nich wady postawy i choroby kręgosłupa, takie jak np. skolioza, lordoza czy płaskostopie. Uczniowie skorzystają też z pomocy medycznej, zajęć na basenie i gimnastycznych, a także z porad dietetycznych.

- Opolskie

Szpital Wojewódzki w Opolu w lipcu został włączony do pilotażu leczenia ostrej fazy udaru metodą trombektomii, stając się 17. placówką w kraju uczestnicząca w tej formie opieki. Do zabiegu, który na świecie uznawany jest za najnowocześniejszą metodę leczenia udaru, kwalifikuje się 15–28 proc. pacjentów. Rocznie w szpitalu leczy się ok. 1,5 tys. chorych z udarem. Zabiegi trombektomii dokonywane w opolskim szpitalu zabezpiecza Oddział Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. W ubiegłym miesiącu szpital znalazł się w centrum uwagi mediów ogólnopolskich w związku z groźbą zamknięcia tutejszego szpitalnego oddziału ratunkowego, jednego z dwóch działających w mieście.

- Podkarpackie

Wojewódzki zwycięzca – Szpital Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – od września może się pochwalić nowoczesnym szpitalnym oddziałem ratunkowym (SOR). Powstał w miejscu dawnych oddziałów, które przeniosły się już do nowego budynku oraz dawnej izby przyjęć. Warta prawie 9 mln zł inwestycja została w 85 proc. sfinansowana z pieniędzy unijnych. SOR składa się z czterołóżkowego triażu do segregacji pacjentów w zależności od stopnia zagrożenia zdrowia i życia, sal resuscytacji i intensywnej terapii oraz sześciołóżkowej sali obserwacyjnej, sąsiadujących z gabinetami konsultacyjnymi i zabiegowymi. Elementem SOR jest lądowisko dla śmigłowców, które powstało w 2018 r.

- Podlaskie

We wrześniu w SPZOZ w Bielsku Podlaskim wykonano zabieg udrażniania aorty metodą wewnątrznaczyniową u 70-letniej pacjentki, dla której tradycyjna operacja stanowiła poważne zagrożenie. Pierwszy udany zabieg tą trudną metodą przekonał chirurgów z bielskiego szpitala do podejmowania kolejnych wyzwań. Niebawem planują metodą wewnątrznaczyniową zaopatrywać tętniaki aorty brzusznej. W tym roku w bielskim szpitalu oddano do użytku nową centralną sterylizatornię. Jej przebudowa to część projektu o łącznej wartości 5,8 mln zł, który zakłada również zakup nowoczesnego wyposażenia oddziałów i poradni ortopedycznej i chirurgicznej. Wiele inwestycji szpitala zapewniły lokalne firmy. To dzięki nim przed szpitalem powstał parking na ponad 40 aut i zakupiono holtery warte prawie 100 tys. zł.

- Pomorskie

Na przełom stycznia i lutego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku zaplanowano pierwszy przeszczep komórek macierzystych. Oddział Transplantacji Szpiku otwarto tu już w lipcu 2018 r., ale dopiero przed miesiącem uruchomiono także wart 1,7 mln zł Bank Komórek i Tkanek. To ogromna szansa dla chorych onkologicznie z Pomorza, którzy jeszcze dwa lata temu mieli do dyspozycji tylko jeden oddział transplantacji szpiku w Gdańsku. Dzięki staraniom lekarzy ze Słupska i ogromnemu wsparciu samorządu województwa, teraz zyskali kolejny ośrodek, dający szansę na wyzdrowienie większej liczbie pacjentów.

- Śląskie

Lider na Śląsku, NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego w Chorzowie, szczyci się na swojej stronie internetowej, że pod jego opieką jest już trzecie pokolenie pacjentów. Chorzowska lecznica jest jedną z pierwszych w Polsce, która postawiła na zastosowanie monitoringu wizyjnego dla poprawy opieki nad chorymi. Dzięki kamerom z dyżurki pielęgniarek można monitorować stan pacjentów z zaburzeniami oddychania w trakcie snu. Szpital mieści się w historycznej willi, w której w latach 20. XX w mieszkał prezydent Ignacy Mościcki.

- Świętokrzyskie

Szpital Specjalistyczny w Staszowie od lat triumfuje w województwie. Placówka, którą tuż przed awansem na wiceministra zdrowia zarządzał dr Marek Tombarkiewicz (dziś dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji), od lat stawia na jakość, potwierdzaną akredytacją CMJ. W październiku placówka dostała 3 mln zł z funduszy unijnych na rozbudowę, modernizację i usprzętowienie. Dzięki temu metamorfozę przejdzie blok operacyjny. Czeka go wymiana sprzętu – pojawi się na nim nowy stół operacyjny, stanowisko do znieczulenia, lampa operacyjna oraz stanowisko do resuscytacji noworodków. W kwietniu szpital dostał 5 mln zł z budżetu państwa na zakup nowoczesnego sprzętu na oddział intensywnej terapii.

- Warmińsko-Mazurskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zakończył w tym roku dwie inwestycje. We wrześniu otwarto wyremontowany kosztem 3,2 mln zł oddział okulistyczny wyposażony w sprzęt potrzebny do zabiegów przeszczepiania rogówki. Wcześniej w szpitalu otwarto nowy oddział kardiologiczny, skupiający na jednym piętrze wszystkie sale i gabinety oddziału kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej. W ramach wartej 11 mln zł modernizacji oddziału, na który trafia ok. 3,5 tys. osób rocznie, zakupiono też nowe wyposażenie, w tym nowoczesny sprzętu do monitorowania stanu chorych i aparat do badań wysiłkowych.

- Wielkopolskie

Sklasyfikowane na piątym miejscu ogólnopolskiego rankingu Pleszewskie Centrum Medyczne dołączyło w tym roku do nielicznych ośrodków w Polsce, w których wykonywane są zabiegi ablacji – ratującej życie metody leczenia zaburzeń rytmu serca. Dzięki nowej Pracowni Elektrofizjologii lekarze będą mogli wykonywać całą gamę zabiegów kardiologicznych, a pacjenci kwalifikujący się do ablacji nie będą zmuszeni wyjeżdżać do ośrodków ościennych. Dziś w Polsce wykonuje się tylko ok. 3 tys. ablacji, podczas gdy liczbę Polaków dotkniętych samym migotaniem przedsionków szacuje się na ok. 400 tys. Lecznica dba też o zdrowie mieszkańców regionu, oferując bezpłatne programy profilaktyczne, badania przesiewowe raka jelita grubego, profilaktyki retinopatii cukrzycowej oraz wczesnego wykrywania raka piersi.

- Zachodniopomorskie