Twitter usuwa konta "zakłócające konwersacje" w czasie debaty w USA

Usunięte konta miały być powiązane z Iranem - wynika z danych wywiadowczych dostarczonych Twitterowi przez FBI.

Konta nie wywoływały dużego zaangażowania użytkowników Twittera i nie udało im się wywrzeć wpływu na przebieg konwersacji o debacie - podkreśla spółka zarządzająca serwisem społecznościowym.

Zarówno nazwy kont, jak i ich zawartość mają być ujawnione po zakończeniu postępowania w tej sprawie.

Based on intel provided by the @FBI, last night we removed approximately 130 accounts that appeared to originate in Iran. They were attempting to disrupt the public conversation during the first 2020 US Presidential Debate.