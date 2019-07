Trump: Wojnę w Afganistanie mógłbym wygrać w tydzień

- Mam scenariusze dotyczące Afganistanu, według których gdybym chciał wygrać tę wojnę, Afganistan zostałby zmieciony z powierzchni ziemi, nie byłoby go. Byłoby po wszystkim dosłownie w 10 dni. Nie chcę iść tą drogą - dodał Trump. Tłumaczył, że dlatego USA współpracują m.in. z Pakistanem i chcą "wyplątać się" z Afganistanu.

- Dlaczego mielibyśmy zabić miliony ludzi? To nie byłoby w porządku. Z punktu widzenia ludzkości, to nie byłoby w porządku. Radzimy sobie bardzo dobrze i sądzę, że Pakistan będzie bardzo pomocny - mówił.

Donald Trump krytycznie odniósł się do działań poprzednich administracji swego kraju w Afganistanie, nazywając je "niedorzecznymi". Ocenił, że siły USA nie walczyły, by zwyciężyć, lecz by walczyć. - Budują stacje paliw, odbudowują szkoły. Stany Zjednoczone nie powinny się tym zajmować, to zadanie dla Afgańczyków - podkreślił.

- Nie chcemy być policjantami. A w zasadzie taką rolę pełnimy. Nie powinniśmy być policją. W Afganistanie jesteśmy od 19 lat. To absurdalne - stwierdził amerykański prezydent.