Będzie nieplanowane spotkanie Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem?

"Po kilku bardzo ważnych spotkaniach, w tym rozmowach z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, będę wyjeżdżał z Japonii do Korei Południowej (z jej prezydentem Moon Jae-inem)" - napisał na Twitterze Trump w sobotę nad ranem lokalnego czasu.

"Gdy tam będę, jeśli przywódca Kim Dzong Un z Korei Północnej widziałby to, spotkałbym się z nim na granicy lub w strefie zdemilitaryzowanej, po prostu by uścisnąć mu dłoń i przywitać go" - dodał amerykański prezydent.

Biały Dom nie skomentował na razie doniesień dotyczących tego, czy Trump rzeczywiście wybiera się do strefy zdemilitaryzowanej, dzielącej obie Koree.

