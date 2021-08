Czarnek: Ja nie mam żadnych przywilejów jako katolik

- Pan Bóg jak kogoś chce ukarać, to mu rozum odbiera i chyba mamy do czynienia z tym przypadkiem - skomentował w poniedziałek w rozmowie z Radiem Lublin Przemysław Czarnek.

Sławomir Nitras był o swe słowa pytany w poniedziałek w Polsat News. Powiedział, że został wychowany w katolicyzmie i uważa się za chrześcijanina, ale nie chodzi do kościoła. - Mniej niż 20 proc. szczecinian chodzi co niedzielę do kościoła - dodał.

Zdaniem ministra edukacji „jeśli Nitras nie ma tolerancji wobec wyznania i religii katolickiej, wyznawanej przez zdecydowaną większość Polaków, to znaczy, że występuje przeciwko Polsce i Polakom”. - Ja myślę, że nie trzeba nic robić, tylko nagłaśniać pana Nitrasa, który szkodzi Polsce, szkodzi Polakom w sposób jednoznaczny, ale też jednocześnie pokazuje, jaki jest program Platformy Obywatelskiej. Przecież państwo nie wyobrażacie sobie, że to był przypadek - przekonywał.

- To jest program Platformy Obywatelskiej - niech Polacy wiedzą, że Platforma ma program prosty: dechrystianizacja i opiłowanie katolików - dodał Czarnek.

Na uwagę, że wypowiedź Nitrasa krytycznie komentowali też jego koledzy z Platformy Obywatelskiej, w tym Bartłomiej Sienkiewicz, minister edukacji ocenił, że słowa posła ze Szczecina byłyby jednostkowe „gdyby nie fakt, że jest cała seria takich wypowiedzi”. - Donald Tusk po powrocie do polityki od czerwca już kilkakrotnie mówił o Kościele i kilkakrotnie wyjawiał swoje autentyczne i rzeczywiste plany w tym względzie. Zresztą przypomnijmy również, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego poklepywał po plecach pana Jażdżewskiego - mówił.

- To jest stały program Platformy Obywatelskiej, w tym sensie, że to nie jest przypadek, że Nitras to powiedział. Być może powiedział to w innych słowach, niż oni by tego chcieli - nie chcieliby aż tak mocno. Natomiast konsekwentna kontynuacja tego programu jest co najmniej od 2018 roku. Platforma Obywatelska na czyjeś zlecenie wykonuje program który był zrealizowany w Europie Zachodniej z powodzeniem - dechrystianizacja, wyciągnięcie ludzi z Kościoła i opiłowanie katolików z jakichś przywilejów - powiedział Czarnek.

- Pan ma jakieś przywileje, panie redaktorze? - pytał Czarnek prowadzącego rozmowę w Radiu Lublin. - Ja nie mam żadnych przywilejów jako katolik - stwierdził.