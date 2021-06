Karczewski: Niejawne posiedzenie Sejmu „festiwalem picu”? Festiwal głupoty ze strony pana Budki

W środę w Sejmie, na tajnym posiedzeniu rząd przedstawił informację na temat cyberataków jakich ofiarą padł m.in. szef KPRM Michał Dworczyk. Hakerzy włamali się na prywatne konto mailowe ministra i przejęli jego korespondencję. Rzekome maile z tego konta są obecnie publikowane w rosyjskim serwisie Telegram.

Borys Budka oceniał w środę, że rząd PiS chce „przykryć własną niekompetencję, że cała Polska śmieje się albo drży, czytając korespondencję, która wypływa codziennie ze skrzynek mejlowych”. - Chcecie ukryć niekompetencję i kompromitację. Macie wicepremiera ds. bezpieczeństwa, a chyba nikt nie ma w Polsce wątpliwości, że zajmuje się on wszystkim, tylko nie bezpieczeństwem Polek i Polaków. Używaliście pałek teleskopowych przeciwko polskim kobietom. Chcieliście użyć wojska, jeżeli protesty byłyby nie po waszej myśli, a dzisiaj robicie ten festiwal picu. Próbujecie to ukryć. Udajecie, że troszczycie się o bezpieczeństwo. To jest afera mejlowa, bo nie potraficie korzystać z poczty elektronicznej. I wy chcecie dbać o bezpieczeństwo Polaków? - mówił przewodniczący Platformy.

W środę w Sejmie, na tajnym posiedzeniu rząd przedstawił informację na temat cyberataków jakich ofiarą padł m.in. szef KPRM Michał Dworczyk. Hakerzy włamali się na prywatne konto mailowe ministra i przejęli jego korespondencję. Rzekome maile z tego konta są obecnie publikowane w rosyjskim serwisie Telegram.