Nowy Ład PiS dopięty. Znamy nowe szczegóły

To rozwiązanie ma zachęcić do dłuższej pracy. To cześć pakietu dotyczącego emerytur, jednego z najważniejszych (poza m.in. zdrowiem, programem mieszkaniowym i podatkami), który zostanie w sobotę zaprezentowany przez liderów Zjednoczonej Prawicy. Na wydarzeniu wystąpią m.in. Zbigniew Ziobro oraz Jarosław Gowin. Poza prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim będzie też marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Wydarzenie, ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia, dotyczące imprez masowych, odbędzie się bez udziału publiczności i mediów. Całość prezentacji ma być bardzo nowoczesna w formie.

„Rzeczpospolita” pisała już, że PiS w swoim „Nowym Ładzie” szykuje się do zmian w systemie podatkowym (m.in. jeśli chodzi o próg podatkowy). Prawdopodobne są też inne zmiany, ale 80 proc. podatników – jak słyszymy – ma na nich skorzystać.

Nasi rozmówcy zapewniają, że wiele informacji – w tym np. dotyczących programu mieszkaniowego – nie trafiło jeszcze do opinii publicznej. PiS od kilku dni intensywnie przygotowuje się medialnie do prezentacji swojego „Nowego Ładu”, m.in. poprzez serię spotów internetowych i telewizyjnych. Od początku przyszłego tygodnia ma rozpocząć się też intensywna kampania polityczna w całej Polsce, poświęcona „Nowemu Ładowi” Prawa i Sprawiedliwości.