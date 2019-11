Zgorzelski: Piotrowicz jest wyjątkową kreaturą polityczną

- Widać, że ci młodzi, zdolni aczkolwiek już wybitni prawnicy Prawa i Sprawiedliwości chcą zasiąść w Trybunale Konstytucyjny i w istocie całkowicie już doprowadzić do degradacji instytucjonalnej tego ciała konstytucyjnego - mówił wicemarszałek.

- Dla mnie to jest oczywiste, że to właśnie o to chodzi, żeby do końca już splugawić Trybunał Konstytucyjny, aby już nikt poważny nie składał tam jakichkolwiek wniosków - podkreślił. Jego zdaniem, gdy w TK zasiądą Pawłowicz i Piotrowicz, instytucja ta przestanie być Trybunałem, a stanie się kabaretem. - A do kabaretu to się chodzi po to, żeby się pośmiać, a nie żeby uzyskać jakiś wyrok - zaznaczył Zgorzelski.