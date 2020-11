Pandemia zatrzymała kongresową politykę na dużą skalę

Wiele wskazuje na to, że sprawa kongresu przesunie się na pierwsze miesiące 2021 roku. Władze partii podjęły decyzję, że nie odbędzie się w zmienionej formie w listopadzie. O takich dywagacjach pisała kilka tygodni temu „Rzeczpospolita". A kongres miał dać nowy wewnętrzny impuls partii po serii wewnętrznych dyskusji i kryzysów. W wakacje prezes PiS Jarosław Kaczyński, podobnie jak jego najbliżsi współpracownicy, sugerował też, że partia ulegnie przebudowie tak, by móc walczyć o zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Niektóre z planowanych zmian w statucie budziły spore wewnętrzne emocje. Ale jak wynika z naszych rozmów w klubie PiS, przesunięcie kongresu na bliżej nieokreśloną przyszłość zostało przyjęte w partii ze zrozumieniem i spokojem. Jeden z naszych rozmówców podkreślił też, że nawet gdyby kongres odbył się w zmienionej formie, to zostałoby to źle odebrane przez opinię publiczną. – To nie czas na pokazywanie, że partia zajmuje się w ten sposób sama sobą – podkreśla nasz rozmówca. W PiS panuje też przekonanie, że udało się zażegnać groźbę utraty większości za sprawą hipotetycznego odejścia grupy byłego ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W środę politycy PiS poinformowali, że wygasła decyzja Kaczyńskiego o zawieszeniu w prawach członków partii – Ardanowskiego i posła Lecha Kołakowskiego – ostatniej dwójki z 15 posłów zawieszonych po sprzeciwie wobec „piątki dla zwierząt".