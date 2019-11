Macron już nie wierzy w NATO

„Stany Zjednoczone pozostają naszym najważniejszym sojusznikiem, potrzebujemy ich i dzielimy z nimi te same wartości. Bardzo zależy mi na tej relacji i wiele w nią zainwestowałem z prezydentem Trumpem. Ale po raz pierwszy mamy do czynienia z amerykańskim prezydentem, który nie podziela naszej wizji projektu europejskiego, a i amerykańska polityka rozchodzi się z tym projektem. Musimy z tego wyciągnąć wnioski. Te konsekwencje są na razie widoczne w Syrii: ostateczny gwarant, parasol, który uczynił Europę silniejszą, nie ma już takiego samego stosunku do Europy. A to oznacza, że nasza obrona, nasze bezpieczeństwo, elementy naszej suwerenności muszą być na nowo dogłębnie przemyślane".