O co Trump poprosi Zełenskiego

Syn Bidena

Chodzi o Huntera Bidena, syna byłego wiceprezydenta USA i głównego konkurenta Trumpa w wyborach prezydenckich 2020 roku. Jeszcze w 2014 roku Biden junior razem z Aleksandrem Kwaśniewskim wszedł do rady nadzorczej ukraińskiego holdingu energetycznego Burisma, zajmującego się wydobyciem ropy i gazu. W 2016 roku Prokuratura Generalna Ukrainy oskarżyła jedną z należących do holdingu spółek o oszustwa podatkowe na kwotę 1 mld hrywien (równowartość 150 mln złotych). Następnie w 2017 roku ówczesny prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko raportował, że spółka przekazała do Skarbu Państwa zaległe podatki. Wszystkie sprawy karne umorzono. Mimo to, jak wynika z ostatnich przecieków amerykańskich służb bezpieczeństwa, w trakcie rozmowy telefonicznej w lipcu Trump wielokrotnie próbował przekonać Zełenskiego do wytropienia rzekomych powiązań korupcyjnych syna Bidena (w Kijowie nigdy nie stawiano mu żadnych zarzutów korupcyjnych). Opisana przez „New York Times" sprawa wywołała burzę, zwłaszcza po ostatnich sondażach, w których Trump ustępuje swojemu rywalowi. Analitycy w Kijowie ostrzegają, że w tej sytuacji prezydent Zełenski musi zachować szczególną ostrożność.