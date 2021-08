Lobbują w Sejmie na rzecz praw Noego

By zostać lobbystą przy Wiejskiej, wcześniej trzeba uzyskać wpis do specjalnego rejestru w MSWiA. Ogólnie osób wykonujących zawodową działalność lobbingową w Sejmie jest tylko 18. Na czele lobbystów działających na rzecz noachidów, a konkretnie United Noahide, stoi Aaron Paz, w Sejmie zarejestrowany od kilku lat. Obecnie w dokumentach sejmowych podaje, że zabiega m.in. o „powołanie Institute of Seven Noahide Laws w celu powrotu do prawa naturalnego".