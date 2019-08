PSL i Kukiz’15 idą trudną drogą

PSL–Koalicja Polska musi teraz przekonać do tego projektu Polaków. Ma w tym pomóc nie tylko osobista popularność Kukiza i Kosiniaka-Kamysza (lider wśród polityków opozycji w rankingach zaufania), ale i szereg propozycji programowych łączących postulaty ludowców i kukizowców. To zmiany w ordynacji, odwoływanie posła w trakcie kadencji, dzień referendalny, pakiet antykorupcyjny, ale też propozycja dla przedsiębiorców (np. dobrowolny ZUS) i flagowy projekt PSL, czyli emerytura bez podatku. Kosiniak-Kamysz zaproponował też ponadpartyjny pakt dla zdrowia, który miałyby podpisać wszystkie siły polityczne, aby w konsekwentny i długofalowy sposób naprawić sytuację w służbie zdrowia. Ludowcy stawiają też na odnawialne źródła energii, które mają stanowić 50 proc. miksu energetycznego.

Obaj liderzy podkreślali, że ich formacje mogły w tych wyborach wybrać łatwiejszą drogę polityczną, czyli współpracę z większymi blokami. Projekt ma trzymać dystans do obu największych sił politycznych. – Nie jesteśmy anty-PiS-em. Nie jesteśmy antyopozycją. Nie jesteśmy przeciwko, tylko jesteśmy za silną Polską, demokratyczną, sprawiedliwą, dla wszystkich. To nas łączy, niech się śmieją, ale niech się też boją – podkreślał Kosiniak-Kamysz. – Polacy nie są skazani na wybór między totalną władzą a totalną opozycją. Mogliśmy iść łatwą drogą. Ja do PO. Ty do PiS – zwrócił się do Pawła Kukiza w przemówieniu.