Czy prezydent otrzyma królewski łańcuch?

Chodzi o Łańcuch Orderu Orła Białego. W XVIII wieku wraz z samym orderem został ustanowiony przez króla Augusta II Mocnego. Celem łańcucha było wyróżnienie króla jako wielkiego mistrza Orderu Orła Białego i odróżnienie go od innych obdarowanych tym cennym odznaczeniem.

Wzoru nie zrealizowano, za to Polsce udało się odzyskać od Rosji łańcuch Stanisława Augusta. W 1932 roku Sejm znowelizował przepisy, przyznając królewski łańcuch prezydentowi. Ignacy Mościcki po raz ostatni miał go na sobie w styczniu 1939 roku podczas przyjęcia noworocznego na Zamku Królewskim.

I ten łańcuch miałby trafić do polskiego prezydenta. A ściślej – wykonana przez złotników jego wierna kopia. Tak przewiduje petycja, która trafiła do Senatu. Zdaniem jej autora należy znowelizować ustawę o orderach i odznaczeniach, przywracając łańcuch jako Klejnot Rzeczypospolitej. W piśmie pada sugestia, żeby zdążyć z tym przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta.

Petycją zajęła się w środę senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. – Zgłaszam wniosek, żeby zasięgnąć opinii Kancelarii Prezydenta, bo jedyną osobą uprawnioną do noszenia łańcucha byłby prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział podczas posiedzenia wicemarszałek Senatu prof. Michał Seweryński z PiS. Jego propozycję komisja zaakceptowała jednogłośnie.

To nie pierwszy raz, gdy senatorowie zajmują się nadaniem tego klejnotu prezydentowi. W 1992 roku, podczas prac nad ustawą o orderach i odznaczeniach, Senat zaproponował poprawkę, przywracającą łańcuch. W Sejmie przepadła jednym głosem.

Czy tym razem się uda? – Sam mam podzielone uczucia. Z jednej strony mam szacunek dla historii, z drugiej – sprawowanie władzy stało się mniej dekoracyjne. To sprawa do szerszego omówienia – mówi „Rz" wicemarszałek Seweryński. Dodaje, że jest mało prawdopodobne, by prace nad petycją zakończyły się w tej kadencji Senatu.