Otwarta dyskusja o programie

Dostępne dla wszystkich forum ma być kolejnym etapem przygotowań kampanii bloku wokół Platformy.

Politycy Platformy zapewniają, że wydarzenie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie nie będzie typową konwencją, ale otwartym dla wszystkich forum, na którym PO i jej sojusznicy (Nowoczesna, Inicjatywa Polska i samorządowcy) będą rozmawiać o programie. Planowanych jest kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i cztery panele główne. Wszystko pod hasłem „Uzdrowić Polskę". Poniżej dalsza część artykułu

PO zapowiada też, że przed Pałacem stanie specjalny namiot, w którym odbędzie się część dyskusji. Np. w piątek będzie to rozmowa o 21 tezach samorządowych prowadzona przez prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, jednego ze sztabowców Koalicji Obywatelskiej i Samorządowców, czyli obecnego formatu, w którym startuje Platforma. W trakcie forum ma się odbyć podsumowanie spotkań PO w terenie, które miały miejsce w ostatnich latach – łącznie było ich około tysiąca. Politycy PO wskazują spotkania takie jak (S)prawa Polek czy Polska Seniora, kluby obywatelskie. Komentarz Zuzanny Dąbrowskiej: Pisanie programu partyjnego jest jak szukanie formuły alchemicznej na wyrób złota

Podczas forum mają zostać także przedstawione nowe pomysły, w tym gospodarcze i społeczne. Poza gospodarką priorytety to zdrowie, ekologia, edukacja oraz kwestie energii. PO ma przedstawić też pomysły dotyczące kultury, transportu, mediów, praworządności, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

PO nie chce czekać Politycy ugrupowania twierdzą, że do tego forum przygotowują się od dłuższego czasu. Jak wynika z zapowiedzi, na podstawie tych dyskusji PO i jej sojusznicy chcą wypracować program. Dokument, w którym zostanie on spisany, ma być gotowy za około dwa tygodnie. To właśnie w oparciu o niego PO i jej sojusznicy mają przekonywać Polaków do głosowania. W kuluarach można spotkać się z informacjami, że na piątkowych i sobotnich dyskusjach nie będzie „partyjnej nowomowy".

Nad przygotowaniami do forum programowego wisiało pytanie o to, w jakim ostatecznie formacie wystartuje opozycja. Do chwili zamykania tego wydania „Rzeczpospolitej" przełom nie nastąpił. Politycy PO deklarują, że jeśli koalicja będzie szersza,to jednocześnie nastąpi poszukiwanie wspólnych postulatów programowych. Padają deklaracje, że w niektórych sferach będzie to łatwe. – Wiem, że np. w obszarze obrony, bezpieczeństwa w opozycji nie ma większych różnic i łatwo się tutaj dogadać. Natomiast to nie może być tak, że my teraz czekamy z założonymi rękami i finał rozmów koalicyjnych dopiero miałby być jakimś początkiem do pracy – zastrzegał w czwartek rano wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Dowiedz się więcej: Wiceszef PO: Czy całej opozycji zależy, by wygrać z PiS?

Wszystko możliwe Grzegorz Schetyna w trakcie forum odniesie się do bieżących wydarzeń w ramach opozycji i rozmów o formacie startu. Do 15 lipca w PO ma zakończyć się proces wstępnych przymiarek do list wyborczych. Swoje listy szykują też inne partie w ramach opozycji.

Politycy PO w kuluarach nie kryją irytacji np. wobec postawy PSL, które chce, by Platforma jak najszybciej określiła się, czy chce budować z nimi blok chadecki, czy też iść z lewicą. – Mam wrażenie, że PSL przyjęło taką postawę negocjacyjną: chcemy bardzo wąskiej koalicji, tylko dlatego, że w tej wąskiej koalicji będziemy mogli wynegocjować więcej dla siebie – mówił w czwartek na antenie RMF FM Marcin Kierwiński z PO, jeden z najbliższych współpracowników lidera PO Grzegorza Schetyny. To echo dużo ostrzejszych słów pod adresem PSL, które padają w nieoficjalnych rozmowach.