Mołdawia: Wyborcy zdecydują, czy z UE, czy z Rosją

Adwersarzy dzieli wszystko. PAS, silnie związany z Maią Sandu (która po objęciu funkcji szefa państwa zrzekła się członkostwa w niej), zwraca się do wyborców, którzy chcą wstąpienia kraju do UE. Głównym jednak hasłem jest zwalczanie korupcji, która obciąża prawie wszystkie poprzednie rządy, w tym i socjalistów Dodona. – Z powodu korupcji mamy powszechną biedę, korupcja zmusza do imigracji – mówiła Maia Sandu tuż po zaprzysiężeniu.