RPO ponownie w Senacie, sprawdzian dla opozycji

Poza KO pakt senacki tworzą jeszcze Lewica oraz PSL. Lewica zdecydowanie odrzuca możliwość poparcia kandydata PiS. Przez pewien czas uwaga była zwrócona na konserwatywnego senatora PSL Jana Filipa Libickiego, który poinformował jednak niedawno, że wstrzyma się od głosu. Wróblewski nie ma też co liczyć na głos senatora Jacka Burego współpracującego z ruchem Szymona Hołowni. Nie poprą go też senatorowie niezależni.

Politycy opozycji, z którymi rozmawialiśmy, zastanawiają się już, co dalej. Jak wynika z naszych informacji, szykują się opozycyjne rozmowy co do strategii na najbliższe tygodnie. 15 lipca wchodzi w życie wyrok TK dotyczący kadencji RPO. Do tego czasu odbędzie się też zapewne kolejna próba wyboru rzecznika.