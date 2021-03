Na Dolnym Śląsku gra o sejmik i większość

Dolny Śląsk trafił do mediów ogólnopolskich za sprawą rozłamu w środowisku Bezpartyjnych Samorządowców, którzy podzielili się na dwie grupy w sejmiku województwa. Co było powodem rozłamu?

– Jedyną motywacją „puczystów" są osobiste ambicje jednego człowieka, Dariusza Stasiaka. I chęć przejęcia władzy w regionie. Odbywa się to w czasie, kiedy ważą się losy nowej perspektywy finansowej dla Dolnego Śląska – twierdzi w rozmowie z nami Bohdan Stawiski z Bezpartyjnych Samorządowców. Postać Stasiaka wywołuje w regionie wiele dyskusji, a lokalni aktywiści zwracali we wnioskach do prokuratury i CBA uwagę na jego majątek.

Zamieszanie na Dolnym Śląsku wynika z układu sił w sejmiku, w którym PiS ma 14 na 36 radnych. I jest najbardziej skonsolidowaną siłą polityczną w regionie. Do odwołania marszałka Cezarego Przybylskiego potrzeba 22 głosów. Tylu opozycja w sejmiku nie będzie w stanie zgromadzić w tej kadencji, nawet biorąc pod uwagę ostatni rozwój sytuacji w samym środowisku Bezpartyjnych. Jak wynika z naszych informacji, rozmowy w sejmiku, które mają doprowadzić do stabilizacji sytuacji, trwają.

Kilka dni temu Tymoteusz Myrda, marszałek Przybylski i Marek Obrębalski stworzyli nowy klub Bezpartyjni i Samorządowcy. To nawiązanie do ogólnopolskiego projektu Bezpartyjnych, czyli Federacji Bezpartyjni i Samorządowcy. „W czasie walki z pandemią, negocjacji o budżet unijny dla Dolnego Śląska musimy wspólnie działać dla dobra regionu" – oświadczył marszałek Przybylski przy okazji powołania klubu. Poza klubem pozostaje czwórka radnych, których przedstawiciel w zarządzie województwa został po rozłamie pozbawiony kompetencji.

Testowanie większości

Nasi rozmówcy z regionu zwracają uwagę, że plan opozycji może na początek zakładać próbę odwołania Andrzeja Jarocha z PiS, który jest przewodniczącym sejmiku. Miałoby to się stać w trakcie sesji sejmiku, ale w trybie stacjonarnym. Jak słyszymy, umożliwiłoby to dokładne policzenie szabel. Nie ma jednak pewności, że ten plan się powiedzie. Politycy związani z Przybylskim są optymistami, jeśli chodzi o utrzymanie większości. – To wszystko weryfikuje większość sejmikowa. Nam się wydaje, że ta większość istnieje. A rozmawiamy z radnymi o różnych projektowych głosowaniach – mówił w radiu Wrocław Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa lojalny wobec marszałka Przybylskiego. Na Dolnym Śląsku mówi się, że do testowania układu sił miałoby dojść tuż po Wielkanocy. O takim planie opozycji pisały też lokalne media.