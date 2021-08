Sondaż: Czy marszałek Elżbieta Witek powinna zostać odwołana ze stanowiska?

Odwołania marszałek Witek ze stanowiska chcą Koalicja Obywatelska, Lewica i Koalicja Polska-PSL. Ma to związek z wydarzeniami w Sejmie z 11 sierpnia.

W czasie odbywającego się tego dnia posiedzenia Sejmu poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz oraz prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, złożyli wnioski o odroczenie posiedzenia Sejmu do - odpowiednio 1 i 2 września.

Elżbieta Witek poddała wniosek pod głosowanie nie precyzując jednak, do kiedy posiedzenie Sejmu zostanie odroczone (przed głosowaniem marszałek stwierdziła z mównicy, że decyzja w tej sprawie będzie należeć do niej). W głosowaniu nieoczekiwanie wniosek przeszedł, gdyż poparli go m.in. wszyscy posłowie koła Kukiz'15.

Po głosowaniu PiS złożył wniosek o reasumpcję, a marszałek Witek poddała ten wniosek pod głosowanie po wcześniejszym poinformowaniu posłów, że zasięgnęła opinii pięciu prawników, z których wynika, że głosowanie może być powtórzone ze względu na to, że Witek popełniła błąd nie informując do którego dnia dokładnie posiedzenie Sejmu ma zostać odroczone. Opozycja zbojkotowała głosowanie ws. reasumpcji.

W ponownym głosowaniu nad wnioskiem o odroczenie posiedzenia Sejmu wniosek ten został odrzucony. Tym razem trzech z czterech posłów Kukiz'15, z Pawłem Kukizem na czele, zagłosowało przeciw posłowi. Jak tłumaczył potem poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko w pierwszym głosowaniu posłowie tego koła pomylili się.

Kilka dni po głosowaniu okazało się, że opinie prawników, na które powoływała się marszałek Witek, pochodziły z 2018 roku i dotyczyły zupełnie innej sytuacji. Niektórzy z autorów tych opinii publicznie mówili, że nie można ich odnieść do wydarzeń z 11 sierpnia 2021 roku.

Po reasumpcji głosowania i odrzuceniu wniosku o odroczenie posiedzenia Sejmu, izba niższa parlamentu przyjęła m.in. nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji - tzw. lex TVN.