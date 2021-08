PiS przegrywa w Sejmie. Reasumpcja głosowania i zmiana decyzji Kukiz'15

– Składam wniosek o odroczenie posiedzenia do 1 września, a powód jest dość prosty. To są dzisiaj wypowiedziane dwa publicznie zdania. „Każdy z moich posłów otrzymał bardzo atrakcyjną propozycję handlową”. To jest oczywista korupcja polityczna. Te słowa wypowiedział człowiek, który był jeszcze 24 godziny temu członkiem tego rządu. Pani marszałek, tu się odbywa korupcja polityczna na wielką skalę - mówił z mównicy sejmowej Bartłomiej Sienkiewicz.

- Tu się handluje Rzeczypospolitą. Tu się handluje urzędami i pieniędzmi. Zmieniacie tę izbę w jedną wielką korupcję. To jest obowiązek pani marszałek wyjaśnić tę sprawę do spodu - przekonywał poseł Koalicji Obywatelskiej.

O odrodzenie posiedzenia wnioskował również lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Za odroczeniem posiedzenia było 229 posłów, 227 głosowało przeciw. Nie głosowało czterech parlamentarzystów.

Wniosek poparli wszyscy obecni posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej, Polski 2050, Kukiz'15 i Konfederacji. Za głosowali również członkowie koła Polskie Sprawy. Oraz politycy Porozumienia: Jarosław Gowin, Magdalena Sroka, Iwona Michałek, Michał Wypij i Stanisław Bukowiec.

Nie głosowało dwoje posłów PiS - Violetta Porowska i Marek Wesoły oraz dwaj posłowie Konfederacji - Grzegorz Braun i Konrad Berkowicz.

Po przerwie i Konwencie Seniorów marszałek Elżbieta Witek zarządziła reasumpcję głosowania. Powołała się brak podania daty kolejnego posiedzenia. W drugim głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość miało większość. Zdanie zmieniło trzech posłów Kukiz'15 - Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk.